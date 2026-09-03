Важнa информација за сите кои имаат влезница за концертот на Дејвид Гета

Авалон продукција информира дека во координација со Министерството за внатрешни работи, а со цел обезбедување побезбеден и поефикасен протокол за влез на концертот на David Guetta: The Monolith Show, по повод 35 години независност, секој кој има купено влезница за концертот потребно е истата да ја замени за соодветна нараквица.

Замената на влезниците за нараквици ќе се одвива во Градски парк – Вембли во Скопје, во специјално поставени куќарки, според следниот распоред:

* 4 септември: 16:00 – 20:00 часот

* 5 септември: 12:00 – 20:00 часот

* 6 септември: 12:00 – 20:00 часот

* 7 септември: 12:00 – 20:00 часот

При замената, задолжително понесете ја влезницата што сте ја купиле, во физичка или електронска форма, како и лична карта или документ за идентификација на лицето кое ќе ја носи нараквицата.

ВАЖНО:

Нараквицата ќе биде ставена директно на раката на лицето кое ќе го посетува концертот. Нараквицата не може да биде преземена од едно лице, а потоа дадена на друго лице.

Откако ќе биде ставена, нараквицата мора да се чува до денот на концертот и не смее да се отстранува, оштетува или модифицира. Во случај на оштетување или отстранување на нараквицата, нема да биде возможно добивање нова нараквица и нема да биде дозволен влез на концертот.

Единствениот начин за влез на концертот на 8 септември е да имате исправна нараквица на раката. Влезницата повеќе нема да биде доволна за влез на самиот концерт.

По извршената замена, оригиналната влезница автоматски ќе биде блокиран и истиот повеќе нема да може да се користи за влез на концертот или за повторна замена на нараквица.

Доколку имате влезница за нумерирана трибина, задолжително зачувајте ја влезницата и по замената. Местата на трибините се нумерирани, па влезницата ќе ви биде потребна за да можете да го пронајдете и користите вашето резервирано место.

За сите прашања поврзани со концертот, како и со останатите настани во рамки на проектот „35 години независност“, можете да се обратите на [email protected] или на www.35nezavisnost.mk.