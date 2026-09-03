Стојне Николова во најжешкото издание досега: Минијатурната танга го украде цело внимание

Познатата македонска фолк-пејачка Стојне Николова се стави на пауза.

Дојде ред за летен одмор и тоа од крајот на летото, а Стојне „бомбардира“ со ерија фотографии на кои изгледа подобро од кога било.

Стојне реши да ги наполни батериите по напорната работна сезона и да замине на заслужено летување. Овој пат, таа ужива во релаксирана атмосфера на егзотична плажа, каде што пријатните денови ги минува во друштво на својот брат.

Иако семејните моменти се секогаш убави за око, вниманието на нејзините илјадници следбеници сепак го украде нешто сосема друго – нејзиниот неодолив сексапил.

Пејачката сподели цела серија фотографии кои го покажуваат нејзиниот престој на брегот, менувајќи неколку впечатливи костими за капење. Од едноделни модерни парчиња во темни тонови па сè до позирање на луксузните лежалки, Стојне мамеше воздишки на секој чекор.

Сепак, кадарот кој дефинитивно ги „запали“ социјалните мрежи и го крена притисокот кај машката публика е нејзиното прво и најатрактивно издание во вода. Позирајќи со затворени очи под зраците на сонцето, Стојне во преден план го стави своето извајано тело. Жешкиот розов костим за капење со минијатурна танга заврши одлична работа во истакнувањето на нејзините облини, кои изнудија лавина од лајкови и коментари.

Со пуштена, мокра коса и природен изглед во кристално чистата морска вода, таа покажа како се спојуваат грациозноста и провокацијата. Додека фановите продолжуваат да ја наградуваат со комплименти за нејзината беспрекорна линија, едно е сигурно – Стојне знае како да го привлече апсолутното внимание врз себе.

Овој одмор не е само совршено бегство од секојдневните обврски, туку и вистински доказ дека пејачката е во топ-форма, подготвена да се врати на сцената уште посилна и поатрактивна за својата верна публика, секако со позитивна енергија и исончан тен.

фото:Instagram printscreen/stojne_official/Gemini