Сузана Гавазова и Ана Стојанова – транспарентно бујни: Под фустанот на цицлестите убавици ѕиркаат набрекнатите брадавици

Летото календарски полека си оди, ама жештините никако да заминат. Сонцето и натаму немилосрдно не пржи небаре директно некој го пратил од пеколот, па лесната летна гардероба е минимум што можема на себе да го облечеме, освен ако не сме некаде на плажа.

До душа дома под клима, можете да седите и само по долна облека, па и помалку од тоа, ама штом излезете надвор,особено ако тоа мора да бид екаде меѓу луѓе, сеедно дали е приватно или работно, сепак нешто мора и да имате на себе.

На дамите им е веројатно многу полесно, зашто фустанчето може да биде ептен кусо, а деколтето мошне длабоко. Така ем луфтирањето е максимално, а сексапилот пуштен на најсилно па двојниот ефект е загарантиран. Освен што има еден предуслов – да имате згодно тело, убави нозе и секко бујни гради.

А кога сме веќе кај градите, покрај деколтето за еротскиот набој да биде турбо, привидниот, проѕирен материјал е добредојден за да го допокаже онаш што Бог го дал, а естетската хирургија надоградила.

Токму две познати Македонки ова лето меѓу другото се и транспарентно бујни.

Имено, фолк пејачката Сузана Гавазова сподели фоторафија облечена во бел свечен фустан во кој го собрала сиот свој телесен раскош. Провидниот материјал пак открива речиси се’… Од рамната снага до бујната предница на струмичката убавица. Дали на ваква свечена тоалета не прилга долна облека или истата умешно е прикриена, знае само Гавазова. Гаќички можеби и мора да се носат, ама градник евдентно – не! Доказ и потврда што сите можат да ги видат и дознаат – набрекнатите брадавици на цицлестата фолкерка кои ѕиркаат низ проѕирната облека!

Некој ќе рече бело, па се проѕира, ако беше во црно ништо немаше да се гледа. Арно ама фитнес инструкторката Ана Стојанова е доказ дека тоа не е баш така.

До душа на цицлестата велешанка не и е прв пат со следбениците да ги споели брадавиците на скокотливи фотографии, на кои тогаш го покажа и пирсот во истите.

Летово возбудата „мешовита“… На моменти фитнес убавицата се шеташе „пирсана“, на моменти без „арматура“ во брадавиците, кои подеднакво транспарентно се познаваа по облеката. Црно – не се гледа ама затоа и тоа како видливо се отцртува…

А, кога фустанчето е проѕирно во предлот на деколтето таа знае и сама, дека пирсот и не мора да го има, за сите да видат какви пупки има Ана!

Фото: Фејсбук и Инстаграм/Suzana Gavazova/annstojanova/AI