Уапсен познатиот рапер: Полицијата добила дојава, по што следела акција од која завршил зад решетки

Раперот Акон е уапсен и е задржан во окружен затвор во Џорџија.

Според затворските записи, наводно бил уапсен во округот ДеКалб, Џорџија, како дел од потерница надвор од округот.

Ѕвездата на Сент Луис, 52, наводно бил приведен претходно овој месец од страна на полициската управа Чамбли во петокот (7 ноември) врз основа на потерница од Росвел.

Акон потоа бил уапсен околу пладне и поминал шест часа во окружниот затвор, а наводно бил ослободен во 18:30 часот таа вечер откако дал изјава.

Тој бил уапсен за автомобилот што го возел, бел пикап „Тесла“, бидејќи „регистрираниот сопственик бил наведен како баран од полициската управа.

Полицајците рекле дека возилото било забележано во „Тинт Ворлд“ каде што било „оставено на поправки“.

фото:Instagram printscreen/ akon