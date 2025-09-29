„Тумбао салса бенд“ ќе одржи концерт на 31 октомври во MOБ

„Тумбао салса бенд“ ќе одржи концерт на 31 октомври во Македонската опера и балет од 20 часот. Бендот кој 20 години го води познатиот музичар Петар Ренџов го имаше последниот поголем концерт во Скопје во 2015. Тоа беше и последниот концерт во Универзална сала пред да се затвори.

Гости на концертот ќе бидат Ивана Стојановска, Биљана Ѓошева, Ристо Самарџиев и Мики Јовановски-Џафер.