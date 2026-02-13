Цреши меѓу нозете, а гради како лубеници: Тијана Ем со летнот изглед ги замолчи сите

Пејачката Тијана Милентијевиќ ги запали социјалните мрежи со провокативни фотографии од Тајланд.

Сопственичката на најголемите гради на естрадата реши да ги замолчи сите што со месеци ја критикуваат на социјалните мрежи дека многу се здебелила.

Тијана ослабе многу за кратко време, а потоа реши да ја покаже својата врвна форма и зачудувачки облини.

Инаку, Тијана се бореше со големата прекумерна тежина, поради што едвај можеше да се движи.

Како што претходно рече пејачката, поради здравствени проблеми земала апчиња поради кои многу се здебелила, но потоа решила да почне да тренира и за само неколку месеци ослабела речиси 20 килограми.

Foto: printscreen/Instagram/tijanamilentijevic.official