Три утрински навики кои го убиваат телото

За да го одржите своето здравје, треба што поскоро да се откажете од три утрински навики.

Пиењето кафе на празен стомак е непожелно. Овој пијалок го зголемува нивото на кортизол во крвта, кое природно се зголемува наутро. Ова може да доведе до вознемиреност и зголемена раздразливост.

Понатаму, не се препорачува земање лекови на празен стомак. Посебно внимание треба да се посвети на нестероидните антиинфламаторни лекови, како што се ибупрофен и аспирин, бидејќи оваа практика може да го зголеми ризикот од чир на желудник, предупреди докторот на социјалните медиуми.

Интензивното утринско вежбање исто така може да биде штетно. Ефективноста на вежбањето на празен стомак е намалена за 10-20%, а закрепнувањето е забавено.

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извор:нетпрес