Тијана Дапчевиќ се изјасни зошто повеќе не ја гледа Карлеуша со исти очи, а пак таа веднаш и врати најбрутално што можеше (ВИДЕО)

Тијана Дапчевиќ во интервју за каналот „FullScreenMedia“ за Јелена Карлеуша го изјави она што веројатно многумина не го очекуваа од неа, особено зашто ја споменува „мала од скандала“ која добропознато е дека нема соприрачки кога соперникот е во прашање.

– Таа е некој што во еден момент го измисли шоу-бизнисот, некој што можеше да биде ЧАО, но сега веќе не може – рече Тијана Дапчевиќ, а на прашањето на новинарот зошто, таа додаде:

– Затоа што тоа повеќе не е Јелена што ја познавам. Помина долго време откако таа Јелена што ја познавам и имав можност да се дружам со неа пред многу години и многу ја сакав. Гледајте, многу ја сакав, но мислам дека се случија д-р Џекил и г-дин Хајд, немам емоции, навистина немам емоции за неа – рече Тијана Дапчевиќ, додавајќи дека некогаш нема да има проблем да разговара со Карлеуша, но тоа не е тоа и таа нема емоции.

На Карлеуша не ѝ се допаднаа овие зборови, која рече дека никогаш не била пријателка со Тијана и дека едвај знае која е таа.

– Искрено, едвај знам кој е оваа личност… а камоли дека порано се дружев со неа. Разбирам дека моето име се користи за да се добие наслов во медиумите, но отиде предалеку – напиша Јелена Карлеуша на социјалната мрежа Фејсбук.

Карлеуша очигледно беше затечена од ваквиот коментар на Тијана, па сосема заборави дека социјалните мрежи, а и на видео платформата Јутјуб, стои како доказ дека навистина се познаваат, а се дружеа и пред камери пред седум години кога Тијана го имаше своето шоу „Вечер со Тијана“ на сега згаснатата телевизија на Боки 13 , 1 ТВ.

Ама, денес „ветерот дува“ во друг правец, како за едната така и за другата. Тијана транспарентна и искрена за тоа што мисли и каков и е ставот, а Карлеуша пак како и секогаш подготвена за „војна“ ако некој каже нешто кое нејзе не и се допаѓа.

Ќе заврши ли тука ова соперништво или ќе премине на ново ниво, останува да видиме…

фото:Instagram printscreen/mega.zvezda.jk/tijana.dapcevic