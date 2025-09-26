„Ти си некој кој го штитам, сѐ мое, те сакам“ – Дарко Лазиќ се обрати на својата сопруга Катарина по сообраќајната несреќа (видео)

Пред две ноќи, Дарко Лазиќ доживеа страшна сообраќајна несреќа кога неговиот автомобил се судри со автобус.

Дарко беше на возачкото седиште, а неговата сопруга Катарина на совозачкото седиште.

Дарко Лазиќ сега сподели две приказни на Инстаграм, од кои првата беше за неговиот љубовен живот со сопругата Катарина Лазиќ, која ја тагна во објавата.

– Секогаш ќе те одберам тебе. Дури и ако ја заборавам секоја приказна што ја живеевме. Само за повторно да ги научам. Сакам да те имам со мене, кога ништо не се случува и кога сè се случува. Се сакам себеси кога сум со тебе и планирам да бидам повеќе од таа личност. Ти си личноста што сакам да ја најдам, на крајот од долг ден. Ќе те држам блиску. Ти си некој што вреди да се заштити. Се чувствувам удобно во твојата љубов, ме правиш похрабра. Те сакам, те сакам без да ми треба причина и те сакам од секоја причина што ја имам. Ти си моето сè. Во секоја смисла што е важна. Фати ја мојата рака – ѝ се обрати на својата сакана со овој цитат. Од друга страна, се осврна на битките што ги имал во својот живот.

– Човек кој поминал низ пекол не оди исто, оди поинаку. Тој е смирен, тивок, фокусиран, бидејќи веќе поминал низ битки за кои никој не знае. На таков човек не му треба потврда. Тој ја знае својата вредност – сподели тој на Инстаграм.

Да потсетиме, по несреќата, Дарко разговарашл со „Блиц“ и рекол дека ќе продолжи да вози бидејќи не се смета себеси за виновен за несреќата. На прашањето дали би ангажирал возач по ова, тој одговори: „Не. Зошто би ангажирал? Ова им се случува на сите. Не дивеев, па да ја изгубив контролата… Имаше вода на патот, не знаев како да се контролирам и тоа беше тоа. Сега јас возев манично со автомобилот, па да може да се каже дека нема смисла и дека треба да ми се одземе дозволата, но вака налетавме на водата, и о Боже“, порачал тој.

Foto: printscreen/instgaram