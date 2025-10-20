Радио Милева рамен стомак

Теодора во жешка комбинација – Пејачката ги воодушеви своите следбеници со провокативно селфи од тренинг

Пејачката Теодора Џеверовиќ повторно ги воодушеви своите следбеници со провокативно селфи од тренинг. Теодора, која неодамна раскина со кошаркарот Матица Ребек, позираше на фотографијата во теретана, облечена во бел топ и тесни сини шорцеви, додека нејзиниот извајан стомак беше во преден план.

Следбениците ја обсипаа со комплименти, истакнувајќи ѝ дека изгледа подобро од кога било и дека треба да продолжи да тренира, бидејќи зрачи со здравје и негуван изглед.

Да потсетиме дека Теодора неодамна се пофали со уште еден голем успех – купувањето втор стан. Таа сподели фотографии на Инстаграм на кои се гледа како се смее и солзи радосници.

„И го купив вториот стан во мојот живот. Ти благодарам, Боже“, напиша пејачката.

 

