Теодора Џеверовиќ ја воодушеви јавноста со провокативно селфи и впечатлива тетоважа меѓу градите

Познатата пејачка Теодора Џеверовиќ ги сподели своите нови фотографии на социјалните мрежи. На нив ја гледаме во деколте, додека во преден план е нејзината тетоважа меѓу градите.

Теодора е позната по своите провокативни комбинации, а се чини дека никогаш не се откажува од нив. Нејзините фотографии, за кои веќе се зборува, сега се појавија на Инстаграм, додека пејачката позираше заводливо додека правеше селфи, а ѕиркаше и гореспоменатата тетоважа.

Теодора неодамна позираше во провокативен црн корсет, кој ги истакнуваше нејзините облини, и во широки панталони.

Таа направи неколку провокативни фотографии на паркингот, а нејзините следбеници не можеа да го сокријат своето возбудување. Фотографијата им се допадна на многу колеги на Теодора, како и на Виктор Живојиновиќ, синот на Лепа Брена, на кој очигледно му го привлече вниманието.

фото: print screen/Instagram