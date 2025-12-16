Телохранителот на Ана Николиќ открива се’: „Им должи на опасни луѓе, го лаже народот, жал ми е за Рале“

Никола Грба, телохранителот на Ана Николиќ, реши јавно за првпат да раскаже што доживеал за време на ангажманот со пејачката.

Тој тврди дека бил сведок на бројни непријатни ситуации меѓу пејачката и нејзиниот поранешен партнер Горан Ратковиќ Рале, како и дека таа наводно должи пари на криминални групи.

– Јас бев лично обезбедување на Ана. Дојдов од Црна Гора во Белград на покана на пријател кој ме замоли да помогнам затоа што Ана наводно била малтретирана од нејзиниот партнер Рале. Ми беше презентирана приказната дека Ана е тепана, дека е психички и физички злоупотребена и дека ѝ е потребна заштита – почнува тој.

Воден од искуството, тој ја прифати поканата, не сомневајќи се дека ситуацијата ќе се развие во сосема спротивна насока.

– Се договорив со Ана за плата од 2.500 евра. Требаше да престојувам во хотел што таа ќе го плати три дена, додека не се обезбеди стан. Таа даде 100 евра како депозит, но после тоа хотелот не беше платен и ме избркаа. Морав сам да ги покријам трошоците – вели тој.

– Тој човек трпи сериозно малтретирање од Ана. Да не беше неговата помош, ќе останев без дом и без никакви средства. Рале и неговото семејство ме примија коректно и хумано. Тој ги враќа долговите на Ана и ѝ дава 25.000 евра месечно. Се случи Ана да закажува настапи, да зема пари однапред, а потоа да не се појавува. Па така, настапот закажан за 12 декември во Сплит исто така беше откажан, Рале мораше да ги врати парите на организаторите – тврди Никола.

Тој открива и што доживеал на заедничко патување во Нови Пазар.

– Ана сакаше да го види оџата за духовна помош. Пријателката што ѝ помогна се покажа како исклучително фер личност, таа плати за хотелот, храната и организираше луѓе. Ја возев Ана шест часа. По пристигнувањето, повторно ги исфрлија моите работи од хотелот бидејќи сместувањето не беше платено, а нејзините трошоци ги покри тој пријател. Рале се вмеша, плати и ми обезбеди друг хотел. Ми стана јасно дека на Ана не ѝ е потребна безбедност за нејзина лична безбедност, туку поради бројните долгови што ги има. Таа е должна на опасни луѓе кои ѝ дале пари со камата. Меѓу другото, му должи на еден дизајнер 3.500 евра за фустани. Голем број луѓе ја бараат во Белград. Никој не треба да падне на нејзините приказни бидејќи сè е лага и измама.

Грба истакнува дека не бил поштеден од последиците од таквото однесување.

– Ништо од договорената сума не ми е исплатено. Покрај тоа, добив закани од полицијата. Финансиски и вербално сум оштетена. Не барам пари, но сакам вистината да се знае. Во целото време кога бев вклучена, не ја видов Рале физички да ја напаѓа. Бев сведок на сериозна конфронтација кога рецепционерката се обиде да нè избрка поради неплатена сметка. Во таа прилика, Ана го нападна Рале со нож и вилушка, обидувајќи се да го повреди. Рале ми даде 4.000 евра за да им ја врати каматата на луѓето на кои им должеше. Тој често дури и не знае од кого ги зела парите. Јас лично ги носев парите и ги враќав тие долгови, и тоа само каматата, без главницата. Рале, според моето искуство и заклучок, е одличен господин и чесен човек. Навистина ми е жал за сè што му се случува, завршува тој.

