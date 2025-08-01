Теа Таировиќ не се вика Теодора – еве што и пишува во лична карта

Поп-артистите често се препознаваат по прекари или сценски имиња, поради што сè уште постои забуна дека вистинското име на Тea Таировиќ е Теодора, но тоа не е вистина.

Теа неодамна го откри своето вистинско име на своите документи.

– Моето вистинско име не е Теодора, туку Теа. Теа е грчко име, а Теодора е изведено од Тео, а сите мислат дека е обратно – објасни пејачката, а потоа додаде:

– Патем, Теа значи божица. На мојата лична карта пишува Теа Таировиќ. Така ме крстија моите родители.

фото:Instagram printscreen/ tea_tairovic