Теа Стошевска со совршена фигура и провокативно деколте на снимањето на новогодишната програма

Атрактивната пејачка Теа Стошевска беше вистинска ѕвезда на снимањето на популарната новогодишна програма.

Поранешната учесничка на музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“ отсекогаш била позната по својот импозантен изглед и сценска харизма, но овој пат ги воодушеви сите со својот изглед во провокативна комбинација која ги остави сите без здив.

Теа за пригодата избра долг, тесен фустан кој совршено ја истакнуваше нејзината фигура, а сепак оставаше многу простор за имагинација.

Фустанот го следеше секој нејзин потег, а деколтето беше посебен детаљ кој целосно ги засени сите други ѕвезди од програмата.

Бујните облини, кои со години беа нејзин заштитен знак, беа откриени во полн сјај.

Иако нејзиниот приватен живот во голема мера остана подалеку од очите на јавноста, Теа одлучи оваа година да се посвети максимално на својата публика, која со нетрпение го очекуваше нејзиното враќање на сцената.

Foto: print screen/Instagram/teastosevska_official