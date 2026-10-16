Татијана Стефановска ги распамети следбениците со голотија среде есен, па мораше добро да протријат очи

Има фотографии што потсетуваат на едно минато време, но има и такви што и по години изгледаат како создадени за да предизвикаат воздишки.

Токму таква е ретро-фотографијата што фолкерката Татијана Стефановска ја сподели на социјалните мрежи – младешка, разиграна, провокативна и со доволно сексапил за повторно да го привлече вниманието.

Во тиркизни бикини, со бела маичка заврзана под градите, очила за сонце и поза што зрачи со самодоверба, Татијана потсетува на времето кога летните фотографии имаа посебен шарм, а заводливоста не мораше да биде премногу објаснувана. Доволни беа ставот, погледот и онаа доза дрскост што прави една жена да биде забележана.

Следбениците пак, изненадени од голотија среде есен, но и тоа да се присетат, и подобро да протријат очи за да ја познаат Татијана од времето…

Со откриен струк, нагласени облини и опуштена поза на камените скали, пејачката делува како девојка која многу добро знае каков впечаток остава. Ниту премногу невина, ниту претерано намерна – туку доволно провокативна за погледот да се задржи уште неколку секунди.

А токму тоа е шармот на ретро-моментите: тие не потсетуваат само на изгледот од некогаш, туку и на една поинаква енергија, младешка слобода и смелост да се биде свој, па токму таква беше и песната која ја постави во позадина.

Секако, од тогаш до денес животот на Татијана доби и поинакви, многу поважни улоги. Денес таа е мажена жена и мајка, со семејство и секојдневие што носат нова димензија на нејзиниот живот. Но, тоа не значи дека исчезнала девојката со темперамент, впечатлив стил и љубов кон вниманието што го носи сцената.

Напротив, нејзината приказна покажува дека женственоста не е врзана за едно време, една фотографија или една животна фаза. Таа може да биде разиграна во младоста, зрела и самоуверена подоцна, а на сцената да добие сосема нова форма – преку музиката, стајлингот и начинот на кој уметникот се претставува пред публиката.

А Татијана, без оглед дали станува збор за ретро-фотографија од приватниот албум или за некое од нејзините сценски изданија, знае дека вниманието често го освојуваат оние што не се плашат да бидат поинакви.

фото:facebook/ tatijana Stefanovska/Gemini(AI)