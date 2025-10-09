Тања Савиќ живеела во куќата на познат пејач: После многу години, откри сѐ 

Тања Савиќ, на почетокот на нејзината кариера, живеела во куќата на Бане Бојаниќ, а нивното пријателство продолжува до ден-денес.

Тања Савиќ влезе на забавната сцена уште во 2004 година со учеството во музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“, а во тоа ѝ помогнал нејзиниот колега Бане Бојаниќ.

Имено, Тања Савиќ спиела во куќата на Бане Бојаниќ, а тие вешто ја криеле оваа тајна со години.

– Тања е шампион, ние сме добри пријатели, таа соработка беше едноставна.Никој не го очекуваше тоа, никогаш не се појавивме заедно.Беше кај мене еден месец, беше млада во тоа време. Таа и Славица спиеја кај мене, така се запознавме и тоа пријателство датира од тогаш – откри Бане Бојаниќ за Хајп, кој неодамна сними дует со Тања.

Бане Бојаниќ со години ужива во хармоничен брак и има три ќерки на кои е многу горд. Од друга страна, Тања Савиќ е верена со пилотот Муки Бешлиќ, кој е единаесет години помлад.