Таа плаче, а тој бара пари – Ана Николиќ сними дел од кавгата со Рале (Видео)

Пејачката Ана Николиќ, по расправија и, како што тврди, физичко насилство што го претрпела од композиторот и емотивен партнер Горан Ратковиќ Рале, објави видео кое загрижи многумина.

Во видеото ја гледаме Ана со рани по телото и модринки на главата.

Таа сподели и моменти со Рале, кои се случиле во неговиот стан. Се претпоставува дека ова е расправијата која претходела на насилството.

– Колку пари чини сè, долгот…? – извика Ана.

– 40 илјади евра – рече тој.

– Од кога? – рече таа.

– Од денес – одговори Рале.

– Јас вредам милијарда! – рече таа потоа, не можеше да се смири.

View this post on Instagram A post shared by Ana Nikolić (@ananikolicofficial)

Foto: printscreen/instagram