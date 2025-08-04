Таа плаче, а тој бара пари – Ана Николиќ сними дел од кавгата со Рале (Видео)

Пејачката Ана Николиќ, по расправија и, како што тврди, физичко насилство што го претрпела од композиторот и емотивен партнер Горан Ратковиќ Рале, објави видео кое загрижи многумина.
Во видеото ја гледаме Ана со рани по телото и модринки на главата.
Таа сподели и моменти со Рале, кои се случиле во неговиот стан. Се претпоставува дека ова е расправијата која претходела на насилството.
– Колку пари чини сè, долгот…? – извика Ана.
– 40 илјади евра – рече тој.
– Од кога? – рече таа.
– Од денес – одговори Рале.
– Јас вредам милијарда! – рече таа потоа, не можеше да се смири.
Foto: printscreen/instagram