Свекрвата на Анастасија Ражнатовиќ е згодна и одржана дама во бикини

Малку се знае за животот на Оливера Гудељ, мајката на фудбалерот Немања, бидејќи таа никогаш не сакала да дава интервјуа за медиумите.

Сепак, нејзиниот сопруг Небојша, кој порано бил успешен фудбалер, а сега е тренер, открил дека Оља отсекогаш била столб на нивното семејство.

Небојша рекол дека неговата сопруга Оливера сè зела на свои рамена, почнувајќи од неговите тренинзи, патувања и карантин, па сè до воспитувањето на три деца кои ги извела на пат речиси сама.

Оливера исто така се занимавала со спорт, но ја запоставила кариерата поради желбата да се посвети на семејството. А фактот дека таа води спортски живот дури и денес може да се заклучи од нејзиниот совршен изглед.

На Инстаграм еднаш се појави фотографија од Оливера во костим за капење, а многумина веднаш почнаа да ја споредуваат со сваќата Цеца.

Некои потоа заклучиле дека и двете изгледаат совршено што е непотребно да се споредуваат.

