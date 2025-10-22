Свекорот и дал еден совет кој таа и денес го спроведува: Јована Јоксимов ја открива праксата во нивниот дом

Јована и Жељко Јоксимовиќ се горди родители на три деца, синот Коста, кој е роден во 2014 година, и ќерките Ана и Срна, кои се родија три години подоцна.

Сега во семејниот дом во Дедиње живеат три ученици, на кои нивните родители се целосно посветени, а кога станува збор за образованието на децата на Јована и Жељко Јоксимовиќ, тие се воспитани според златното правило на таткото на Жељко, кое Јована го следи и денес.

– Секоја година носи предизвици на растењето и нови проблеми. Не треба да има страв дали ќе го водам моето дете по вистинскиот пат. Жељко постојано го повторува она што го рекол неговиот татко: „Личен пример, безгранична љубов и лесна оскудација“. Тоа е формула што е навистина фантастична и што секогаш треба да ја запомниме кога ги воспитуваме децата. Ние сакаме сè сега и веднаш, а тие го сакаат истото, а потоа им правиме лоша услуга – Јована еднаш изјави за Блиц, откривајќи дека малите често се фокусирани на YouTube, но дека таа ја контролира содржината што ја гледаат.

– Како и сите родители, ние сме преплашени од сè што се случува. Нашите деца не придаваат никаква важност на нашите работни места. На моите деца не им е важно дали работам во продавница каде што се продаваат весници или работам на телевизија, па само читам весник. Како и сите деца, нашите деца се оптоварени и би сакале да станат YouTube-овци – Јована откри пред неколку години и истакна дека се грижи за содржината што ја избираат нејзините деца:

– Постои цензура кога станува збор за интернетот. Тие се уште се мали за некои големи планови, големи мисли, но јас навистина се трудам да ги направам добри луѓе кои ќе се грижат за другите, а потоа и за себе, уверувајќи ги дека колку се подобри за другите, толку подобри ќе бидат луѓето за нив, кажа таа.

фото:Instagram printscreen/ jjovanajoksimovic