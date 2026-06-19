Сузана Јовановиќ донесе важна одлука – го менува својот живот од корен

Пејачката Сузана Јовановиќ, по 27-годишна пауза и загубата на сопругот, реши да се врати на музичката сцена.

Сузана ќе пее пред белградската публика на 26 и 27 јуни на стадионот Ташмајдан, во рамките на концертот „Јужни ветра“.

Иако со децении нејзин приоритет беше семејството, Сузана Јовановиќ сега донесе одлука и одлучи дека е време за музика. Како што признава самата, оваа одлука не дошла лесно, особено по тешкиот период во нејзиниот живот и заминувањето на нејзиниот сопруг, Саша Поповиќ.

– По толку години, голема чест и задоволство ми е што сум дел од толку голем концерт. Долго време не сум се појавила во јавност, ниту на толку големи концерти – призна Сузана и додаде дека е многу нервозна бидејќи сака да им оддаде почит на огромните обожаватели на „Јужни ветер“.

Иако во текот на кариерата имала екскурзии во други музички насоки и аранжмани, таа нагласува дека секогаш се враќала на звукот на „Јужни ветер“ и дека се чувствува како никогаш да не ја напуштила таа приказна. Одлуката да се врати ја донела кратко по семејна трагедија, а како што вели, токму нејзиниот покоен сопруг отсекогаш ѝ бил најголема поддршка и ветер во грбот за да продолжи да пее.

– Сето ова што ми се случи неодамна, заминувањето на мојот Сале… Мислам дека некако ме гледа одозгора и дека би му се допаднало тоа што го правам, дека сум се согласила да се појавам и дека ова навистина ќе биде мое враќање на забавната сцена во толку грандиозен стил – емотивно изјави пејачката. Таа се потсети и на зборовите што Поповиќ често ѝ ги кажуваше, обидувајќи се да ја мотивира да се врати на својата прва љубов.

– Тој секогаш велеше: „Што сакаш, Суле, нашите деца се пораснати, секој има свој живот, секој има своја приказна, еве нè сами, треба да се вратиш на својата работа, на својата љубов, така те запознав“ – изјави пејачката за тамошните медиуми.

foto: printscreen/instagram/suzanapopovic69