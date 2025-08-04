Стомачните во преден план – Се појави жешка фотографија од Мили 

Композиторот Александар Милиќ Мили моментално ужива на одмор со сопругата, а сега објави фотографија која го воодушеви женскиот пол.
Имено, тој реши да се соблече, па позираше без маица, додека на него носеше жолт костум за капење.
Неговите стомачни мускули и мускули на рацете излегоа во преден план.
View this post on Instagram
Мили многу внимава на својот изглед и исхрана, а исто така редовно вежба за да остане во форма и да биде задоволен од својот изглед, па затоа не е ни чудо што постигнал вакви резултати.
Foto: Printscreen/instagram/miligramofficial