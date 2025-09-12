Стоја на тротинет: Пејачката во издание каквa не сте ја виделе досега

Пејачката Стојанка Новаковиќ Стоја се возеше со тротинет низ градот во широка тренерка, со патики кои имаа огромна платформа. Стоја Новаковиќ ужива максимално и го користи секој слободен момент за забава.

Денес, таа дојде на идеја да се прошета со тротинет низ градот, што таа го овековечи тој момент и веднаш го сподели на социјалните мрежи.

Пејачката за пригодата носеше црна, широка, набрана тренерка и тесна маичка со кратки ракави. Целиот изглед го комплетираше со бели патики, со висок ѓон.

Стоја неодамна ја промени бојата на косата и доби афро локни, па сега е црвенокоса.

Foto: Instagram printscreen/stoja_institucija