Стоја на тротинет: Пејачката во издание каквa не сте ја виделе досега

1 мин. читање
Пејачката Стојанка Новаковиќ Стоја се возеше со тротинет низ градот во широка тренерка, со патики кои имаа огромна платформа. Стоја Новаковиќ ужива максимално и го користи секој слободен момент за забава.

Денес, таа дојде на идеја да се прошета со тротинет низ градот, што таа го овековечи тој момент и веднаш го сподели на социјалните мрежи.

Пејачката за пригодата носеше црна, широка, набрана тренерка и тесна маичка со кратки ракави. Целиот изглед го комплетираше со бели патики, со висок ѓон.

Стоја неодамна ја промени бојата на косата и доби афро локни, па сега е црвенокоса.

Foto: Instagram printscreen/stoja_institucija

