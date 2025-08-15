Станија во новата сезона на „Елита – 9“: Најпознатата српска старлетата повторно влегува во најгледаното реално шоу?

Сè уште не е официјално, но во последните денови имаше многу шпекулации дека Станија Добројевиќ ќе биде учесничка во новата сезона на реалното шоу „Елита“ – „Елита 9“.

Најпознатата српска старлета има богато искуство во реалните шоуа. Прво учествуваше во шоуто „Преживеан“, потоа во две сезони на реалното шоу „Фарма“, потоа во неколку сезони на реалното шоу „Задруга“…

Затоа и сега многумина очекуваат да се појави во реалното шоу „Елита 9“ кое логично продолжение на „Задруга“ само под ново име.

Љубовните врски, провокативни објави, како и жестоки расправии го одбележаа учеството на Станија во гореспоменатите реални шоуа.

Патем нејзините разголени фотографии и видеа на социјалните мрежи дополнително ја држат за цело време атмосверата вжештена, кога е расната силиконска ријалити убавица во прашање.

Затоа многу веројатно е дека „најелитната српска старлета“ гледачите ќе ја гледаат и во деветтата сезона на најгледаното регионално ријалити „Елита“. Прашање е само висината на хонорарот за кој газда Митровиќ и расната убавица Добројевиќ ќе се договорат!

Фото и видео: Инстаграм/stanijadobrojevic