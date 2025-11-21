Радио Милева навреди

„Стани и поклони се“ – Лукас „удри“ по Милица Павловиќ (видео)

Пејачот Аца Лукас „удри“ по својата колешка Милица Павловиќ поради песната „Проверено“, која првпат во студиото ја сними Ана Николиќ.

Милица и Ана се најдоа во центарот на голем скандал кога Ана ја објави својата верзија на песната на социјалните мрежи, иако песната на крајот ѝ припадна на Милица.

Лукас верува дека Милица, и покрај фактот што песната сега е нејзина, постојано се враќа на оваа тема, а тој ѝ рекол  дека кога зборува за својата постара колешка, треба да стане.

– Кога сме кај песната „Проверено“, која госпоѓица Милица Павловиќ толку многу ја сака, а жената ја снимила песната… Да ѝ кажам едно на истата таа Милица, која се држеше за песната како смрт за баба – можеше да ја снимиш илјада пати, но кога зборуваш за Ана Николиќ, стани и поклони се. Знаеш ли за кого зборуваш? Знаеш ли каде си, а каде е Ана Николиќ? Кукло моја, верзијата на Ана звучи многу подобро од твојата.

 

@alukasofficial Btw, mnogo bolje zvuči verzija Ane Nikolić, nego tvoja! #acalukas ♬ original sound – ACA LUKAS

Foto: print screen/Instagram/TikTok

 

