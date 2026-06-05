Српскиот „крал на бакшишот“ после 18 години го видел својот син: Се појавил во публика на настап на татка си и му ја кажал шокантната вистина

Пејачот Џовани Бајрамовиќ попознат како „крал на бакшишо“ има осум деца, а сега отворено проговори за своето семејство и раскажа како го видел еден од своите синови по 18 години.

Како што објасни Џовани, тоа се случило случајно на неговиот настап, кога Франко му се приближил, а Џовани помислил дека само сака да се слика.

– Да, беше во Штутгарт на забава, пеев и овие Роми се сликаа со мене, а кога ми пријде и ми рече: „Морам да те прашам нешто…“ Мислев дека само сака да се слика со мене, и му реков дека сега пеам и дека не можам, после, но гледам нешто, висок, гледам нешто малку… Кога ми вели: „Само сакам да ти кажам нешто, јас сум Франко, твојот син“ – рече пејачот.



Го извадил од салата, и си заминале да разговараат по 18 години, колку поминале.

– Еве ме треперам додека разговарам. Го оставив микрофонот, а преку улица имаше „Мекдоналдс“, седнавме таму. Му велам: „Франко, па, ти си голем човек…“ Не сум го видел 18 години – откри Џовани во шоуто на Амиџи.

фото:Printscreen/Pink/AmiGi Show/Instagram printscreen/djovanibajramovic