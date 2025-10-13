Српска манекенка итно оперирана по прегледот: „Го земаме здравјето здраво за готово“

Српската манекенка и сопруга на познатата фудбалер Јована Ѓорѓевиќ проговори и откри дека завршила на операциона маса.

Јована проговори по итна интервенција што ја имаше, на која беше упатена по преглед.

Јована објави слика од болницата на која е поврзана со интравенска инфузија и откри што ѝ се случило.

– Значи… завршив во болница со силни болки во стомакот, кои се покажаа како воспаление на слепото црево и бараа операција. Ова ме натера да сфатам колку лесно го земаме нашето здравје здраво за готово – сè изгледа добро сè додека не е. Отсекогаш се гледав себеси како спортист и се обидував да живеам здрав живот, но во последно време ја занемарувам исхраната (долго време консумирам брза храна), па дури и вежбам додека сум болна.

Како што наведе во својот пост, големиот проблем е игнорирањето на симптомите што ни ги испраќаат нашите тела дека нешто не е во ред со нив.

– Игнорирањето на сигналите што ни ги испраќаа нашите тела веројатно го ослабна мојот веќе слаб имунитет и доведе до ова. За среќа, не беше ништо сериозно, но лесно можеше да биде многу полошо. Ова беше одличен потсетник да ги слушаме нашите тела, подобро да се грижиме за себе и да бидеме благодарни за нашето здравје додека го имаме. Морам малку да ја прилагодам познатата изрека – ништо нема вкус на здравје.

Foto: printscreen/instgaram