„Среќна сум што имам пари“: Бремената Едита искрено за своето лице пред операцијата

Не е тајна дека многу јавни личности се подложиле на естетска корекција. Иако на многу дами на сцената не им била потребна, некои подлегнале на трендот и промениле нешто кај себе, а неодамна, видеата за тоа како изгледаат музичките ѕвезди пред и по естетската хирургија станаа вирални на социјалните мрежи, сè направено со помош на вештачка интелигенција.

Иако многумина мислат дека овие снимки не стигнуваат до овие познати личности и дека тие би сакале да го избришат своето „грдо минато“, има и такви кои одлично се справуваат со тоа, не го кријат фактот како изгледале порано и не бегаат од ничии навреди.

Едита Арадиновиќ сега ги насмеа сите кога остави коментар под ваква објава. Иако изгледаше одлично и пред интервенциите за кои зборуваше претходно, Едита никогаш не криеше дека направила корекции и го поправила она што не ѝ се допаѓало кај себе.

– Ова ме направило да изгледам подобро отколку што изгледав….За среќа имам пари – напиша Едита под фотографија од неа како што изгледа сега и фотографија од порано, но малку изменета со помош на вештачка интелигенција.

Ова насмеа многумина и им се допадна коментарот на пејачката, а Едита со својот пример покажа дека нема комплекси и дека понекогаш таквите работи дури и ја забавуваат. Во виралните клипови каде што вештачката интелигенција ги прикажувала познатите личности пред и потоа, се појавуваат многу познати жени, претежно од забавната сцена.

