Според многумина Хајди Клум на модна недела се појави во најлошото издание досега

Поранешната ѕвезда на модните писти Хајди Клум се појави на Неделата на модата во Париз во сосема неочекувано, но и, како што многумина коментираат, најлошото издание во нејзината кариера досега.

Навикнати сме да гледаме екстремно провокативни модни стајлинзи од познатата Германка, како и фактот дека редовно ги покажува своите интимни делови, сепак… Хајди успеа да ја шокира јавноста со овој избор на ревијата пролет/лето 2026 на модната куќа Vetements.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Таа пристигна на ревијата во проѕирен фустан од тантела, под кој јасно се гледаа нејзините голи гради, кои гордо ги покажуваше додека позираше пред камерите, како и бели танга гаќички со висок струк. Сепак, таа направи „катастрофална грешка“ со еден моден детаљ – носеше златни протези.

Таа ја зачини оваа бизарна комбинација со чевли во боја на кожа и црни очила за сонце, а реакциите на нејзиниот изглед беа сè друго освен позитивни. Некои сметаат дека ова е вулгарен и невкусен потег што привлекува внимание, и очаен обид да се „врати“ во своите 20-ти години.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

„Очајот не е привлечен. Ова е само тажно“, „Зрачи со очај. Апсолутно невкусно“, напишаа некои.

Таа пристигна на модниот настан во придружба на нејзината ќерка Лени Клум, која успешно ја гради својата манекенска кариера и која, за разлика од нејзината позната мајка, беше облечена поскромно – таа искомбинираше црна здолниште со црна кратка кошула.

фото:Instagram printscren/ heidiklum