Совети за мигрена и главоболки во бременоста

Мигрената за време на бременоста може да биде посебен предизвик за идните мајки. Иако симптомите се слични на оние на мигрена вон бременоста – како што се пулсирачки главоболки, гадење, повраќање и чувствителност на светлина и звук, пристапот кон третманот во овој период бара дополнителна претпазливост, пишува „Кликс“. Следат четири совети за оваа непријатна состојба.
Внимавајте на исхраната и редовно пијте вода
Нередовните оброци и дехидрацијата често можат да предизвикаат мигрена. Совет: Обидете се да јадете помали, но почести оброци и да пиете многу течности во текот на денот.
Помалку стрес, а повеќе опуштање
Техниките како што се длабоко дишење, медитација, масажа или топла бања може да помогнат во намалувањето на напнатоста. Исто така, затемнувањето на просторијата, повеќе свеж воздух и тивката музика дополнително придонесуваат за чувство на смиреност.
Прилагодете го опкружувањето
Ако сте чувствителна на светлина и звук, се препорачува тивка, темна просторија, за да се ублажат симптомите на мигрената.
Ладни и топли облоги
Некои стручњаци сметаат дека, кај бремени жени, ладните облоги на челото или топлите облоги на вратот и рамената помагаат против главоболката. Совет: Обидете се со двата начина, па ќе откриете што најдобро одговара за Вас.
Значи, иако мигрените за време на бременоста можат да бидат предизвикувачки, со правилен пристап, но и консултација со лекар, тие може да се ублажат и да се намали болката.
фото:Freepik
извор:курир.мк