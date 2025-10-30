Сопругата на Десингерица е поранешна ријалити учесничка во „Малдиви“ и заедно се уште од средно

Драгомир Деспиќ со години е во хармонична врска со својата сопруга Невена, а малкумина ги знаат деталите од нејзиниот живот.

Иако многу жени се луди по Десингерица, Невена го освои неговото срце пред 11 години.

Невена еднаш проговори за нашите медиуми и откри како таа и Драгомир се запознале.

– Драгомир и јас сме заедно 11 години, од кои последните 3 години сме во брак. Се запознавме преку заеднички пријател. Тоа беше сè уште во средно училиште. Мојот пријател и јас отидовме на пијалок, а потоа дојде и тој. Останатото е историја – рече Невена минатата година.

Од голема љубов, тие ја добија ќерката Дуња, која стана центар на нивниот свет, но бидејќи Деспиќ има премногу работа и настапи, тој често е надвор од земјата, па не поминува многу време со неа.

Иако е невработена, Невена најде начин да заработи пари снимајќи за социјалните мрежи. Таа не крие дека ужива во тоа, па еднаш изјави дека тоа ќе стане нејзина официјална занимација.

– Моментално сум невработена бидејќи сум посветена на мојата ќерка, со која поминувам најмногу време. Слободното време го поминував на Тик-Ток, а популарноста што ја стекнав таму дојде ненадејно. Со текот на времето, почнав да снимам преноси во живо и да заработувам од тоа, а планирам наскоро да се посветам поактивно на тоа, за да можам официјално да бидам Тиктокерка – изјави Невена минатата година за тамошните медиуми.

Патем, сопругата на Десингерица беше дел од реалното шоу „Малдиви“ што се емитуваше на Хепи Телевизија. Таа остана таму само две недели, а Ненад Маринковиќ Гастоз исто така учествуваше во реалното шоу.

Кога Гастоз ѝ пријде во реалното шоу, таа го предупреди:

– Слушаш ли од другата страна на ѕидот како некој постојано поминува на мотор и прави турнеја? Тоа е моето момче. Така ми дава до знаење дека е присутен и дека не смеам да гледам никого друг. Сфаќаш ли? Тој поминува ваму и дење и ноќе. Можам да го слушнам. Не смеам да направам грешка – му рече Невена во реалното шоу, а Гастоз ја разбра пораката, па се оддалечи од неа.

