Соња Вуксановиќ во минијатурно бикини го истакна совршено извајаното тело 

Соња Вуксановиќ, поранешната сопруга на пејачите Аца Лукас и Жељко Шашиќ, привлече големо внимание со провокативни фотографии од нејзиниот одмор.

Таа уште еднаш докажа зошто се смета за една од најатрактивните жени на овие простори. Серија нејзини фотографии од одмор на кои Соња Вуксановиќ изгледа подобро од кога било ги „запали“ социјалните мрежи, а коментарите продолжуваат да се шират под нејзините објави на Инстаграм.

На една од фотографиите, Соња позира во луксузен одморалиште, во плитките води на базен, облечена во минијатурно, тесно црно бикини кое го истакнуваше нејзиното совршено извајано тело и исончан тен. Соња не застана тука, па сподели и селфиња од својата хотелска соба, во провокативно издание.

Позирајќи пред огледалото, таа се покажа во свилена, цветна облека, под која можеше да се види нежна долна облека од тантела, а нејзините големи гради беа во преден план.

Внимание привлекоа и нејзините фотографии од плажа, на кои носи светло жолто бикини. А во својата петта деценија, Соња повторно покажа завидна, извајана фигура и исончан тен, на кои би им завидувале дури и многу помлади девојки.

Да потсетиме, Соња Вуксановиќ е позната по своите бракови со Жељко Шашиќ и Аца Лукас, со кои има две ќерки – Софија и Викторија. Таа често патува со своите наследнички, особено со нејзината ќерка Софија, со која редовно посетува атрактивни туристички дестинации, кои со задоволство ги споделува со своите следбеници на социјалните мрежи.

Foto: Printscreen/Instagram/sf__fashion__style