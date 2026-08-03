Сакате да ослабете? Еве седум причини зошто пливањето е еден од најдобрите избори

Деновите поминати на море, базен, езеро или река се идеална можност да се разладите, да ја подобрите кондицијата и истовремено да согорите калории без дополнително оптоварување на зглобовите.

Летото е совршено време да ги споите уживањето и грижата за здравјето. Доколку сакате од одморот да се вратите поодморени, во подобра форма и можеби со неколку килограми помалку, пливањето е една од најдобрите физички активности што можете да ги изберете.

Оваа активност ги активира речиси сите мускулни групи, согорува голем број калории и е многу понежна за телото во споредба со многу други видови тренинг. Покрај тоа, вежбањето во вода е далеку попријатно дури и за време на најжешките летни денови.

Го активира речиси целото тело

При пливањето работат мускулите на рацете, нозете, грбот, рамената, стомакот и задникот. Токму затоа станува збор за тренинг на целото тело кој помага во согорување енергија и обликување на мускулите.

Се согоруваат многу калории

Во зависност од интензитетот и стилот на пливање, за еден час може да се потрошат неколку стотици калории.

Рекреативното пливање е одличен избор за почетници, додека побрзото темпо и позахтевните стилови овозможуваат уште поголема потрошувачка на енергија. Во комбинација со избалансирана исхрана, пливањето може значително да помогне во процесот на слабеење.

Не ги оптоварува зглобовите

За разлика од трчањето или скокањето, водата ја намалува тежината што ја носат колената, колковите и ‘рбетот. Затоа пливањето е одличен избор за лица со прекумерна тежина, за оние кои закрепнуваат од повреди или едноставно сакаат понежна физичка активност.

Полесно е да вежбате во летните горештини

Високите температури често ги обесхрабруваат луѓето да тренираат, но во вода тоа е многу полесно. Утринското или вечерното пливање може да стане пријатен дел од секој летен ден.

Ја подобрува кондицијата и го забрзува метаболизмот

Редовното пливање ги зајакнува срцето и белите дробови, ја подобрува издржливоста и придонесува секојдневните активности да станат полесни.

Физичката активност, исто така, помага за одржување на здрав метаболизам и полесно контролирање на телесната тежина.

Го намалува стресот

Престојот во вода има смирувачки ефект кај многу луѓе. Помалку стрес често значи и помала веројатност за емоционално прејадување, што помага полесно да се одржат здрави навики во исхраната и за време на одморот.

Искористете го она што ви е на дофат

Без разлика дали сте на море, покрај базен, на езеро или на река, летото нуди безброј можности за пливање. Наместо целиот ден да го поминете на лежалка, одвојте 20 до 30 минути за неколку должини или за лесно пливање покрај брегот.

Не мора да поставувате рекорди – најважно е да бидете активни и да уживате.

Иако ниту една физичка активност сама по себе не е магично решение за слабеење, редовното пливање, повеќе движење и урамнотежена исхрана можат да придонесат од летувањето да се вратите не само одморени, туку и во подобра физичка форма.

Извор: Курир

Фото: Magnific