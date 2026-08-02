Мирис од детството: Компот од дуња што ќе го правите секоја есен

Ако сакате вкус што потсетува на домашната кујна на баба, овој компот од дуња е вистинскиот избор. Ароматичен, златножолт и освежителен, совршено оди како десерт, со колачи или како напиток во студените денови.

Потребни состојки:

2 кг зрели дуњи

2 литри вода

600–800 г шеќер (по вкус)

1 лимон (сок)

2 стапчиња цимет

4–5 каранфилчиња (по желба)

Подготовка

Дуњите измијте ги добро, излупете ги и исечете ги на кришки или коцки. Веднаш ставајте ги во вода со малку сок од лимон за да не потемнат. Во големо тенџере ставете ја водата, шеќерот, циметот и каранфилчињата и варете додека шеќерот целосно не се растопи.

Додајте ги дуњите и варете околу 15–20 минути, додека омекнат, но да не се распаднат. На крај додајте го преостанатиот сок од лимон.

Компотот сипете го во стерилизирани тегли, затворете ги добро и превртете ги наопаку 5 минути. Потоа оставете ги да се изладат покриени со крпа.

Совет плус

За уште поинтензивен вкус, оставете го компотот да отстои најмалку една недела пред консумирање. Така дуњата ќе ја впие аромата на циметот и каранфилчето, а сирупот ќе добие богат, миризлив вкус.

Послужете го компотот добро изладен — токму така е највкусен.

фото: Magnific

Извор: Курир