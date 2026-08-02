Соња Вуксановиќ јавно објави преписка со Ана Николиќ: „Јави се, ми требаат 100.000“

Соња Вуксановиќ, поранешната сопруга на Аца Лукас, откри приватна преписка со музичката ѕвезда Ана Николиќ, што предизвика вистинска лавина од реакции.

Соња Вуксановиќ сподели дел од приватната порака на својот Инстаграм профил, тагирајќи ја познатата пејачка во објавата, која и самата ја сподели.

Имено, во пораката пишувало „Јавете се, ми требаат 100.000 евра“, но одговор, немало.

Инаку, Соња зад себе има два брака со пејачи. Првиот со Жељко Шашиќ, со кого ја има ќерката Софија, и вториот со Аца Лукас. Шашиќ неодамна проговори за нивната врска, како и за нивниот развод.

– Прво се заљубив, потоа се оженив. Се запознавме на море, а кога подоцна отидов на турнеја во Германија, се покажа дека нашиот тогашен менаџер бил од истиот град каде што живеела и таа. Кога пристигнав, ми рече: „Некој сака да те види““. Кога ја видов, си помислив, те чекав – се присети Жељко и откри дека по неколку месеци почнале да живеат заедно на релација Србија-Германија.

– Подоцна, како што минуваше времето, одев за викенди, па останував сè подолго и подолго, почнав да ги комбинирам викендите. Потоа како деца почнавме да живееме заедно во Германија и Белград, се венчавме млади. Јас бев малку стар, а таа беше само мала. Не е како што пишуваат весниците на 18 години, баш, пишуваат дека се омажила на 18 години, па претпоставувам дека не сум толку луд. Таа имаше 21 година кога се омажи за мене, а јас имав 28 и бев дете. Бевме млади, луди и темпераментни.

foto: printscreen/instagram/ananikolicofficial/sf__fashion__style