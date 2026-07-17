Солта и маслото не се доволни: Во водата во која ги варите тестенините додадете ја и оваа состојка, ќе бидат – совршени

Готвењето макарони на многу луѓе им изгледа едноставно, но тогаш се прават повеќето грешки. Повеќето луѓе веруваат дека е потребно само сол и малку масло, но готвачите тврдат дека постои уште еден детаљ што прави голема разлика.

Многу луѓе додаваат масло во водата додека готват тестенини, верувајќи дека тоа ќе спречи лепење, но всушност прават нешто што може да го расипе крајниот резултат. Маслото останува на површината на водата и не ги обвиткува тестенините за време на готвењето. Кога макароните ќе се извадат од тенџерето, тенок слој маснотија може да спречи сосот убаво да се залепи за нив.

Резултат? Тестенините можат да бидат мазни и лизгави, но токму затоа сосот често завршува на дното од чинијата, наместо на секој залак. Ако сакате вкусни макарони, поважно е правилно да ја зовриете водата и да користите доволно сол.

Колку сол навистина треба да се стави во тенџерето?

Количината на сол прави многу поголема разлика отколку што мислат многу луѓе. Едно едноставно правило кое е лесно да се запомни е: околу 10 грама сол на секој литар вода. Ова значи приближно една лажица сол на 3 до 4 литри вода.

Водата треба да биде доволно солена за тестенините да го апсорбираат вкусот за време на готвењето, но не толку многу за да го зафатат целиот оброк. Солта обично се додава кога водата врие, а недоволно солената вода е една од главните причини зошто макароните остануваат без вкус и бараат многу повеќе сос.

Сода бикарбоната ја менува текстурата на тестенините

Ова е трик за готвење макарони што многу луѓе не го знаат. Мала количина сода бикарбона може да го промени начинот на кој тестенините се однесуваат за време на готвењето. Кога околу половина лажичка се додава во 2 литри вода, таа ги менува својствата на водата и влијае на скробот на површината на тестенините.

Поради ова, површината може да стане помека и малку леплива, па сосот полесно се врзува за секое парче тестенини. Токму оваа способност сосот да се задржи на тестенините, наместо да заврши на дното од чинијата, ја прави разликата помеѓу обичен оброк и многу повкусен.

Грешка што повеќето луѓе ја прават откако ќе зготват тестенини

Многумина веднаш ги плакнат сварените макарони со ладна вода, но ова го отстранува скробот што помага сосот убаво да се соедини со тестенините. Ако не правите салата од тестенини, овој чекор е генерално подобро да се прескокне.

Пред да ги процедите тестенините, зачувајте дел од водата во која се вареле. Таа матна вода полна со скроб може да помогне сосот подобро да се врзе со макароните и да му даде на јадењето покремаста текстура.

извор:точка.ком.мк

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