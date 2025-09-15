Софија Вергара сподели видео на социјалните мрежи додека одмара во болнички кревет

Во неделата, Софија Вергара беше итно однесена во одделот за итни случаи поради проблеми со очите, поради што беше принудена да го откаже своето појавување на 77-мото доделување на наградите „Еми“.

53-годишната актерка, која се гордее со 59,3 милиони следбеници на социјалните мрежи, објави на Инстаграм: „Не стигнав до доделувањето на наградите Еми, но отидов на итна помош. Извинете, морав да откажам! Најлудата алергија на очите токму пред да се качам во автомобилот!“

Софија сподели видео од себе во очај додека одмара во болнички кревет.

Петкратнo номинирана за Еми, доби желби за добро здравје од нејзината колешка од „Америка има талент“, Тери Круз, која коментираше: „О, не! Оздрави брзо!“

Раперот Снуп Дог објави емотикон со раце што се молат, додека супермоделот од 1990-тите, Линда Евангелиста, рече: „Ретко е да имате алергија само на едно око, дерматолог може да помогне“.

Инаку, Софија не е единствената ѕвезда што го откажала појавувањето на црвениот тепих на доделувањето на наградите „Еми“.

Foto: printscreen/instagram