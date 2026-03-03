Софија Милошевиќ во агонија поради естетска операција

Моделот Софија Милошевиќ ги откри сите козметички зафати што ги имала на лицето, но и дека една од нив неодамна ѝ предизвикала голем проблем.

Сопругата на фудбалерот Лука Јовиќ, моделот Софија Милошевиќ се смета за една од најубавите жени на овие простории и нејзините објави на социјалните мрежи привлекуваат големо внимание.

Таа постојано нагласуваше дека се спротивставила на трендот на естетска хирургија, но сепак имала некои помали интервенции. Како што призна, редовно прима ботокс, а пред неколку месеци ставила филери во темните кругови под очите.

– Се пожалив на докторот за темните кругови под очите и го замолив да преземе нешто во врска со тоа. Ми стави премногу филер. Се спуштија до половина од лицето, но во тој момент не знаев што се случи. Бев и гостинка во емисии, изгледав како да ме каснале пчели, бев очајна. Консултирав дерматолози, никој не знаеше во што е проблемот. На крајот, помислив дека можеби стареам лошо и почнав да го прифаќам тоа – откри Софија во подкастот „Сигурно место“.

Според неа, открила во што е проблемот кога отишла кај друг доктор за да има „PRP“ третман.

– Ме праша што се случило со моето лице. Беше убеден дека сум направила јаболчници. Кога му кажав дека имам филери за темни кругови, веднаш сфати што се случило. Ме погледна и рече: „Па, филерот ти паднал целосно. Морав да го стопам целиот.“ Не беше болно, но се вратив дома со мојот облик на лице. Значи, никогаш повеќе нема да правам филери. Кога ќе дојде време, ќе направам лифтинг на лицето“, рече Софија.

Моделот зборуваше и за грижата и призна дека не е роб на секојдневното „мачкање“.

– За да не се шокираат луѓето, се мачкам само четири пати неделно, го мразам тоа три пати неделно и само ја вадам шминката, го мијам лицето и заспивам. Без крема и не се оптоварувам. Понекогаш само треба да ја оставите кожата да дише – нагласува Софија и додава дека 80 проценти од грижата е здрава исхрана, која ја практикува.

Да ве потсетиме дека Софија и нејзиниот партнер, фудбалерот Лука Јовиќ, наводно се откажале од гламурозна свадба и раскошна церемонија, бидејќи веруваат дека бракот на хартија е само формалност.

Foto: instagram.com/sofimilo/tiktok