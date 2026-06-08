Со рацете ги крие градите и меѓуножјето: Осамна жешка снимка на Лепа Брена од младоста

Југословенската музичка ѕвезда Лепа Брена ја започна својата кариера како доста млада девојка, настапувајќи на игранки и натпревари, а набрзо се приклучи на составот „Лира Шоу“.
Бендот потоа го смени името во „Слатки грех“, а честите турнеи и постојаните патувања станаа дел од нејзиното секојдневие.
Позната по тоа што секогаш е чекор пред своето време, пејачката се појави во долна облека за видеото за песната „Такве и Бог чува“.
Иако песната на почетокот не доживеа голем успех, но подоцна доби на популарност, а Брена неодамна сподели снимки од ова видео на својот Инстаграм профил.
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Коментарите за нејзиниот изглед не стивнуваат, а многу следбеници истакнуваат дека таа малку се променила низ годините.
фото:instagram printscreen/lepabrenaa