Со овие ликови од српската естрада Јана Тодоровиќ не сака ниту да се поздрави

Јана Тодоровиќ е една од оние пејачки кои вешто ги кријат конфликтите со колегите или едноставно ги немаат.

Сепак, за време на гостувањето во емисијата „Амиџи шоу“, Јана Тодоровиќ призна со кои колеги веќе не се ни поздравува, а јавноста до ден денес не ги знае причините.

– Не разговарам со Стоја, не се поздравуваме кога се среќаваме, ни на настапите, овие приватни прослави… Не знам ни зошто. Таа едноставно престана да се јавува, да се поздравува, понекогаш само од далеку, а потоа реков: „Или ќе се поздравиме или не“. Со кого друг… Во последно време не сум го контактирала Јашар и тој не ме контактирал мене. Не знам зошто – рече Јана во емисијата, а потоа додаде дека воопшто немало конфликт:

– Нема ништо, но ете го. Тој само ја врти главата, секако и јас се вртам и тоа е тоа. Не знам зошто. Секогаш сум искрена и отворена, го кажувам онака како што е, признава пејачката.

