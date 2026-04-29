„Со Душко не сме во добри односи, се откажав“ – Јелена Карлеуша за 18-тиот роденден на нејзината наследничка и нејзиниот поранешен сопруг

Јелена Карлеуша отворено зборуваше за својот приватен живот, важните датуми и врската со поранешниот сопруг Душко Тошиќ.

Јелена Карлеуша оваа година ќе го прослави 18-тиот роденден на својата постара ќерка Атина Тошиќ, а веќе неколку дена се шпекулира за спектаклот што ќе го организира за својата наследничка.

Поп дивата призна дека сè уште не размислувала за тоа бидејќи има време до септември и проговори за својот поранешен сопруг Душко Тошиќ.

Карлеуша во свој стил коментираше за шпекулациите за спектаклот што им го подготвува на своите ќерки кои слават родендени на истиот ден.

– Ми ставивте овца околу вратот околу тој 18-ти роденден, сега се очекува спектакл, а јас морам да го оправдам, не знам што се очекува од мене. Дали треба да лансирам ракета на патување околу Месечината за да ги исполнам сите очекувања. Не знам што планираме сè уште, дури и не сме разговарале за тоа, ќе видиме.

Засега не планираме ништо. Имам два родендена на моја радост. Атина е лута затоа што е и нејзин роденден – разговараше за „Премиер“ со насмевка на лицето, а на прашањето на новинарите колку Душко е вклучен во преговорите за прославата, Јелена искрено одговори:

– Душко и јас не сме во добри односи, за жал, тоа е негова одлука. Жал ми е што прави такви потези. И заради јавноста и заради Атина и Ника, луѓето се разведуваат и се пријатели или се во добри односи, но тој не е таков тип на човек. Не можам да го натерам да мисли така, се откажав…

Морам да нагласам дека тој е прекрасен татко, дека е постојано во контакт со нив, имаат прекрасен однос. Излегува дека постојано го споменувам, а адвокатот ме замоли да не зборувам повеќе за тоа, но всушност не го споменувам сама, туку одговарам на вашите прашања. Така излегува…

