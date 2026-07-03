Славица Арсова направи мала промена на имиџот со бомбастичен ефект, а коментарите не престанаа да се редат

Познатата уредничка и новинарка на телевизија Сител, Славица Арсова, уште еднаш докажа дека совршениот стил не бара комплицирани трансформации, туку само вистински избор во вистинско време.

Таа на својот Инстаграм профил сподели фотографија од својот најнов изглед, кој веднаш предизвика лавина од позитивни реакции и комплименти.

Цаци е добро позната по своето секогаш средено и елегантно издание, но овој пат донесе една поинаква, свежа стилска нота.

Станува збор за суптилна промена на фризурата – перфектно стилизиран „долг боб“ со нежни слоеви кои го урамнотежуваат лицето, комбиниран со беспрекорна шминка во топли, неутрални тонови кои ја нагласуваат нејзината природна убавина.

Дека промената е полн погодок, потврдуваат и бројните коментари под објавата. Објавата веднаш се наполни со ласкави зборови, каде пријателите и следбениците не штедеа комплименти за нејзиното освежено издание.

„Преубава“, „Секогаш со стил“ и „Вистинско освежување“ , „Убавица“… се само дел од коментарите кои се нижат на нејзиниот профил.

Ова е уште еден доказ дека за да се постигне впечатлив ефект, воопшто не е потребно многу – понекогаш, малата промена прави огромна разлика!

фото:Instagram printscreen/slavicaarsova