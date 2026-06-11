Сите ја пеат „Dai Dai“, а малкумина знаат што значи: Откриена тајната на химната на Мундијалот (ВИДЕО)

Последниве денови љубителите на фудбалот ширум светот го потпевнуваат рефренот „Dai Dai“, новата официјална химна на Светското првенство 2026, која ја изведуваат Шакира и Бурна Бој. Но, иако многумина без проблем го повторуваат заразниот рефрен, малкумина знаат што всушност значи насловот на песната.

Повеќе од обичен рефрен

Изразот „Dai Dai“ потекнува од италијанскиот јазик и може да се преведе како „Ајде!“ или „Одиме!“. Станува збор за израз што се користи за охрабрување, мотивирање и поттикнување на акција, па затоа совршено се вклопува во атмосферата на најголемото фудбалско натпреварување во светот.

Фудбалот отсекогаш бил многу повеќе од игра. Тој е исполнет со емоции, заедништво, навивање и моменти во кои илјадници луѓе заедно слават или тагуваат. Токму тоа чувство се обидува да го пренесе и новата химна на Светското првенство.

Постојаното повторување на фразата „Dai Dai“ ја симболизира поддршката од трибините, енергијата на навивачите и чувството на заедништво што поврзува милиони луѓе без разлика од која земја доаѓаат.

Шакира повторно заштитно лице на Светските првенства

Шакира и Бурна Бој ја изведоа песната на свеченото отворање на Мундијалот, а нивниот настап беше еден од највпечатливите моменти на церемонијата. Колумбиската музичка ѕвезда ги отпеа воведните стихови, по што на сцената ѝ се придружи Бурна Бој, а двајцата заедно приредија енергична кореографија со придружба на бројни танчери.

За Шакира ова е веќе четврто Светско првенство на кое учествува во официјалната музичка програма. Навивачите и денес најмногу ја поврзуваат со песната „Waka Waka (This Time for Africa)“, официјалната химна на Светското првенство во Јужна Африка во 2010 година, која стана еден од најголемите спортски хитови на сите времиња.

Претходно таа беше дел и од музичката програма на Мундијалот во Германија во 2006 година, а во 2014 година за Светското првенство во Бразил ја претстави песната „La La La (Brazil 2014)“.

Сега се враќа со „Dai Dai“, песна што ја продолжува традицијата на мундијалските химни чија цел е да ги обединат навивачите од сите краишта на светот.

✨JBalvin y 💥Shakira retumban en la inauguración del mundial! 💥desde México! ⚽️Una fiesta completa desde el 🏟️Estadio Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/0Pe0r43uYT — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 11, 2026

Во меѓувреме, „Dai Dai“ веќе прерасна во глобален музички феномен. Официјалната химна на Светското првенство 2026, која ја изведуваат Шакира и Бурна Бој, надмина 120 милиони прегледи на Јутјуб само две недели по објавувањето.

„Тукушто достигнавме над 120 милиони прегледи со ‘Dai Dai’. Ви благодарам, вие сте најдобри! Благодарам на моето прекрасно семејство обожаватели, ова го постигнавме заедно“, напиша Шакира на своите социјални мрежи.

Покрај музичкиот успех, песната има и хуманитарна мисија. Шакира најави дека 100 проценти од приходите од „Dai Dai“ ќе бидат донирани во Образовниот фонд на ФИФА. Целта е до крајот на Светското првенство да се соберат 100 милиони долари за обезбедување пристап до квалитетно образование и спорт за деца ширум светот.

Нигерискиот музичар Бурна Бој неодамна истакна дека Светското првенство е еден од ретките настани што го обединуваат целиот свет.