Синот на Михајло Шаулиќ го прослави својот прв роденден: Тетка Илда гордо објави

Пејачката Илда Шаулиќ се огласи на социјалните мрежи за да му го честита првиот роденден на својот внук Матија, синот на Михајло Шаулиќ.

Синот на Михајло Шаулиќ го прослави својот прв роденден, а по тој повод се огласи и неговата горда тетка Илда Шаулиќ.

Таа сподели фотографија од малиот покрај елката и му испрати емотивна порака со потсетување колку радост донесе момчето во семејството.

„Среќен роденден на нашиот Матија. Ти благодариме што ни ги направи животите подобри во првата година. Срцето на тетка ти е твое засекогаш. Те сакаме бескрајно“ – напиша Илда Шаулиќ.

Патем, синот на Шабан, Михајло, и неговата сопруга Марина се во хармоничен брак и имаат две деца. Тој беше назначен за генерален конзул во Цирих во 2022 година, а својот живот го држи подалеку од очите на јавноста.

Foto: Printscreen/Instagram/ildasaulic