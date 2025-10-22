Симптоми на менопауза: Може да се помешаат со непријатно чувство

Во летните месеци, многу жени може да страдаат од топли бранови и прекумерно потење бидејќи температурите почнуваат да растат, но експертите предупредуваат дека тоа можеби не е само поради променливото време, туку всушност може да биде знак за менопауза.

Менопаузата најчесто се јавува во 40-тите и 50-тите години, како природен дел од биолошкото стареење што го означува крајот на плодните години, но понекогаш тоа може да се случи и порано, дури и во 30-тите.

Кога станува збор за идентификување на знаците и симптомите на менопаузата, многу жени знаат да ги забележат традиционалните топли бранови, но експертите велат дека има вкупно 62 различни симптоми поврзани со менопаузата и само еден процент од жените се свесни за нив.

Д-р Џејми Вин, доктор по фармација, откри дека постојат пет клучни симптоми на кои жените треба да внимаваат, особено во летните месеци кога може да се помешаат со високите температури и летното време.

Замор

За време на менопаузата, жените може да доживеат замор поради комбинација на фактори, но пред сè, заморот е резултат на намаленото ниво на естроген и прогестерон, што може да влијае на регулацијата на енергијата.

Ова, пак, може да оди рака под рака со нарушувања на спиењето, промени во расположението, физички симптоми и промени во метаболизмот што оставаат многу жени да се чувствуваат исцрпени.

Решавањето на замор за време на менопаузата често вклучува холистички пристап и вклучува практикување здрав начин на живот, управување со стресот и консултации со здравствени работници за потенцијални третмани – вели д-р Вин.

Вртоглавица

Чувството на вртоглавица често може да се помеша со дехидрација доколку сте на сонце, но исто така може да биде показател за менопауза.

Хормоналните нарушувања можат да го нарушат балансот на течноста во внатрешното уво, што е клучно за рамнотежата, а тоа доведува до вртоглавица. Ова чувство може да се влоши од други фактори како што се флуктуации на крвниот притисок, стрес и стареење.

Чувствителност на градите

Друг симптом на кој жените треба да обрнат внимание е осетливоста на градите, која често се јавува поради хормонални флуктуации.

– Хормоните влијаат на ткивото на дојката, а нивната нерамнотежа може да доведе до зголемена чувствителност и непријатност. Додека чувствителноста на градите е почеста во фазата на перименопауза, таа сепак може да се доживее за време на менопаузата поради овие хормонални промени – објасни д-р Вин.

Проретчување на косата

Друг вообичаен симптом на менопаузата за кој ретко се зборува е проретчената коса, која понекогаш може да биде катастрофална за жените бидејќи влијае на нивниот целокупен изглед и самодоверба.

– За време на менопаузата, многу жени доживуваат проретчена коса поради хормонални промени. Како што се намалува нивото на естроген, тој може да го промени циклусот на раст на косата, предизвикувајќи косата да стане пофина и потенка. Покрај тоа, намалувањето на нивото на хормоните може да влијае на фоликулите на косата и да ја намали нивната способност да произведуваат нова коса. Генетиката, стресот и исхраната можат да придонесат и за слабеење на косата за време на менопаузата – вели д-р Вин.

Кршливи нокти

Друг симптом на кој треба да внимавате се кршливи нокти. Како што се намалува нивото на естроген, уште еден чест симптом што може да го искусат жените се кршливи нокти, што е последица на хормоналните промени кои влијаат на нивната структура и квалитет. Како резултат на тоа, тоа значи дека тие можат да бидат сè покревки и често да се истураат или пукаат.

За да се реши проблемот, од суштинско значење е урамнотежена исхрана, како и правилна нега на ноктите. Сепак, се препорачува да се консултирате со вашиот фармацевт пред да одлучите за какви било третмани или додатоци во исхраната.

