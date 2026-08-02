Симона Поповска со деколте до папок испружена на јахта во кадар од кој паѓаат вилици

Македонската естрада гори од сексепил, „виновнички“ има доста, а меѓу нив е и атрактивната поп-пејачка и успешна докторка-дерматолог Симона Поповска.

Убавата докторка ги остави сите без здив со својата последна вирална објава на социјалните мрежи, каде позира во брутално провокативно издание на луксузна јахта. Симона на фотографијата носи едноделен костим за капење со екстремно длабоко, блескаво деколте, додека со сонцето во очите и влажната коса зрачи со чиста атрактивност и сензуалност.

Нејзиното совршено затегнато тело, извајаните нозе и бронзениот тен се јасен доказ дека таа изгледа подобро од кога било, успешно спојувајќи ги улогите на секс-симбол, мајка и посветена медицинска професионалка. Но, нејзиниот жежок изглед на вода не е единственото нешто со кое таа деновиве доминира во медиумите.

Симона неодамна направи вистински бум на музички план со промоцијата на својот нов афро-хаус сингл насловен „Дај ми“, кој е снимен во соработка со перкусионистот Бока Конга.

Од оваа жешка морска приказна е повеќе од очигледно — кога докторката Симона ги „лекува очите“ на јавноста со вакви кадри, пулсот на нејзините фанови со сигурност достигнува критична точка на топење.

фото:Instagram printscreen/simonapopovskaofficial