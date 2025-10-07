Што се случува со вашето тело ако спиете помалку од шест часа навечер? Листата е огромна

Според бројни студии, на возрасните им е потребен просечен сон од седум до девет часа навечер. Сепак, реалноста е дека многу луѓе спијат многу помалку од тоа.

Студија од 2023 година дури откри дека помалку од шест часа сон навечер може да го намали имунолошкиот одговор на телото на вакцините. Покрај тоа, хроничнoто лишување од сон може да има голем број ефекти врз вашето тело.

Додека спиеме, нашите тела работат дополнително напорно, борејќи се против инфекции. Д-р Сју Пикок е консултант за здравствен психолог и експерт за спиење, и таа објасни за британскиот Метро: „Истражувањата покажуваат дека постои сложена врска помеѓу циклусот спиење-будење и нашиот имунолошки систем“.

Додека спиете, вашиот имунолошки систем произведува заштитни супстанции кои се борат против инфекциите, како што се цитокините. Ги користи овие супстанции за борба против странски напаѓачи како што се бактериите и вирусите.

„Овие цитокини исто така ви помагаат да спиете, давајќи му на вашиот имунолошки систем повеќе енергија за да го одбрани вашето тело од болести. Ова го намалува одговорот на телото на инфекции“, додаде таа.

Значи, ако не спиете доволно, не произведувате доволно од овие магични цитокини. Ова ја зголемува нашата ранливост кон болести и може да ви треба подолго време за да се опоравите од болеста.

Студија од 2023 година, исто така, откри дека спиењето помалку од шест часа навечер го намалува нашиот имунолошки одговор на вакцините. Истражувачите од Францускиот национален институт за здравство ги анализираа повторно резултатите од седум студии кои ги споредија реакциите на антитела кај луѓе кои спиеја седум до девет часа навечер наспроти оние кои спиеја помалку од шест часа.

За жал, спиењето и анксиозноста можат да бидат затворен круг. Лишувањето од сон предизвикува анксиозност, но анксиозноста може да предизвика и лишување од сон.

д-р Сју вели: „За жал, едното може да го влоши другото. Понатаму, анксиозноста за иднината и специфичната анксиозност при спиење може да доведат до нарушувања на спиењето и несоница, што потоа создава повратна јамка што може да ги влоши обете состојби.“

Анксиозноста може негативно да влијае на способноста на вашето тело да заспие бидејќи вашиот мозок е во режим на борба или бегство, размислувајќи за сите можни исходи од она што ја предизвикува вашата анксиозност.

Истражувањата, исто така, открија дека недостатокот на сон може да нè натера да се чувствуваме лошо. Ова може да предизвика намалена способност да останеме позитивни кога се соочуваме со емоционално предизвикувачки настани, вели д-р Сју.

„Можеби ќе се чувствувате и помалку способни да уживате во позитивни искуства“, вели тој.

Недостатокот на сон може да ги наруши и тироидните хормони, предизвикувајќи проблеми кај жените со менструација.

Д-р Катарина Ледерле, специјалист за спиење и биолошки часовник, рече: „Нивото на хормонот што ја стимулира тироидната жлезда (TSH) се зголемува за време на лишување од сон, а кај здрави млади жени во фоликуларната фаза, тоа е поврзано со значително зголемување на нивоата на TSH.“

Високото ниво на TSH предизвикува менструални неправилности, ановулација (кога јајце клетката не се ослободува), аменореа (кога немате менструација) и повторливи спонтани абортуси.

Дали некогаш сте се запрашале зошто чувствувате глад по лош ноќен сон? Додека спиеме, хормоните како кортизол, лептин и грелин – хормони кои се важни за контрола на тежината – се регулирани.

Недостатокот на сон ги намалува нивоата на овие хормони во крвта, па затоа продолжената лишување од сон го зголемува апетитот, прејадувањето и зголемувањето на телесната тежина. Дебелината е исто така поверојатна кај оние кои не спијат добро.

Ако не спиете доволно, сте многу помалку продуктивни во текот на денот. Една американска студија покажа дека вработените кои спиеле во просек пет часа навечер губеле 2,22 дена работа годишно, во споредба со 1,48 дена за оние кои спиеле осум часа.

Недостатокот од сон негативно влијае на сите работи што ни се потребни за добро да ја извршуваме нашата работа: когнитивни перформанси, донесување одлуки, меморија и распон на внимание.

Истражувањата покажуваат дека луѓето кои спијат помалку се изложени на поголем ризик од кардиоваскуларни заболувања како што се хипертензија, мозочен удар и срцев удар. Исто така, постои зголемен ризик од дијабетес и други хронични состојби.

Не само тоа, туку недостатокот на сон е поврзан и со нарушена меморија и когнитивни функции – дури го зголемува ризикот од Алцхајмерова болест.

