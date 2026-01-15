Што се случува со крвниот притисок кога пиете вода

Високиот крвен притисок, или хипертензија, се јавува кога силата што крвта ја врши врз ѕидовите на вашите артерии и вени е поголема од нормалната. Заедно со лекови и промени во животниот стил, пиењето доволно вода може да помогне во контролата на крвниот притисок.

Пиењето вода може да помогне во намалувањето на крвниот притисок во некои случаи, особено ако сте дехидрирани, а луѓето со висок крвен притисок имаат тенденција да бидат помалку хидрирани, според истражување објавено во 2022 година. Експертите веруваат дека пиењето вода помага во контролата на крвниот притисок со спречување на дехидрација. Кога вашето тело е дехидрирано, вашата крв, која е претежно составена од вода, губи волумен, што може да доведе до електролитен дисбаланс, вклучувајќи концентрирани нивоа на натриум (сол) и други минерали во вашата крв.

Зголемените нивоа на натриум може да предизвикаат вашето тело да ослободи хормон наречен вазопресин, кој го регулира задржувањето на водата и ги стеснува крвните садови. Ова, пак, ја зголемува силата или притисокот врз ѕидовите на вашите крвни садови.

Пиењето вода може да помогне во намалувањето на овие ефекти од дехидрација во вашето тело.

Вообичаената препорака за дневен внес на вода е приближно шест до осум чаши. Истражувачите откриле дека оваа количина е ефикасна во повеќе студии.

Сепак, колку вода ви е потребна зависи од многу фактори како што се: возраст, пол, телесна тежина, климатски услови, ниво на физичка активност, бременост и доење.

За крвниот притисок, важно е да се најде рамнотежа и да се внесува потребната количина вода без претерување. Најдобро можете да го поддржите вашето кардиоваскуларно здравје со избегнување на дехидрација и прекумерна хидратација, што може да доведе до преоптоварување со течности.

Во некои случаи, крвниот притисок се зголемува поради премногу вода или течности во телото. Хиперволемија се јавува кога вашето тело задржува премногу течности и не може да отстрани доволно од нив.

Зголемувањето на вкупниот волумен на крв го зголемува стресот врз ѕидовите на крвните садови, што доведува до хипертензија. Здравствени состојби како што се цироза (лузни на црниот дроб), заболување на бубрезите и срцева слабост се чести причини за хиперволемија.

извор:попара.мк

фото:Freepik