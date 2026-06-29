Што не се јаде кога е многу жешко? Храна што треба да се избегнува

Храна што треба да се избегнува:

Сладолед

Првата храна по која многу луѓе посегнуваат во жештината е сладоледот. Сепак, според Лола Бигс, нутриционист во компанијата за природни додатоци во исхраната „Together Health“, тој всушност нема да ве разлади.

На почетокот може да изгледа дека ве разладува, но сладоледот е богат со масти и шеќер, што значи дека е потешко за телото да го вари. Ова може да ве натера да се чувствувате уште потопло откако ќе го изедете“, објаснува таа.

Наместо тоа, за оние кои сакаат да се разладат со сладок десерт, Лола предлага домашни сладоледи на стапче или во кутија. Можете да измешате замрзнати бобинки или банани со грчки јогурт за кремаста текстура, или да користите кокосова вода за полесна, похидрирачка алтернатива со помалку шеќер и повеќе протеини.

Помфрит и јаткасти плодови

Солените помфрит и јаткастите плодови се исто така чест избор, но Лола предупредува дека нема да ве натераат да се чувствувате најдобро.

Во топло време, овие закуски можат да ја зголемат жедта и да придонесат за дехидрација. Содржината на сол може исто така да поттикне задржување на вода во телото, што може да ве натера да се чувствувате подуени и непријатно“, вели таа.

За задоволително крцкава алтернатива, таа предлага печен наут со пиперки. Според Лола, подготовката е „супер лесна“, а таков оброк обезбедува протеини, како и јаткасти плодови, како и дополнителни влакна за да ве одржат сити подолго време.

Бел леб

Белиот леб беше исто така на листата на храна што Лола препорачува да ја избегнува.

Има малку вода и влакна и може да се чувствува тежок и сит, правејќи да се чувствувате тромо во топло време“, објаснува експертот.

Наместо тоа, таа предлага полесни опции како крцкави листови од зелена салата, кои се природно хидрирачки бидејќи зелената салата е околу 95 проценти вода.

Направете ‘ролатчиња’ од зелена салата и наполнете ги со други состојки богати со вода како краставици, домати, фета сирење и нане со малку лимон за свежина“, советува Лола.

Што да се готви во жешко време?

Лола советува да се одлучите за оброци кои не бараат многу напор, како што се чиниите за салата, кои се одличен избор бидејќи не бараат долго време на готвење и се богати со протеини.

Користете обичен ориз или мешавина за салата како основа, потоа додадете туна или лосос, авокадо, рендан морков, наут, четвртини од варено јајце, грав едамаме и малку сусамово масло. Таквиот оброк е богат со хранливи материи, хидрирачки и е готов за неколку минути“, предлага таа.

Друга вкусна опција се такосите со чадена пиперка. Ставете тенко исечени тиквички, грав, домати, кисел кромид, авокадо, зелена салата, чадена пиперка и малку сок од лимета во крцкави школки за тако.

Тие се вкусни и полни со вкус, а нема да се чувствувате тешки откако ќе ги изедете“, вели Лола.

Сепак, најхидрирачкото јадење, и едно од највкусните, според Лола, е ладната супа од гаспачо. За да ја направите, ќе ви треба блендер и ќе додадете зрели домати, краставица и црвена пиперка. Зачинете го зеленчукот со малку сол и црн пипер и измешајте сè заедно.

Извор: Курир

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