Што најчесто кријат мажите и жените во врската?

Тајните во врската не се секогаш знак на измама или неискреност. Експертите објаснуваат дека партнерите честопати молчат одредени работи од страв од конфликт, отфрлање или повредени чувства.

Целосната искреност звучи како идеал кон кој секој се стреми, но психолозите истакнуваат дека речиси секоја врска содржи некоја скриена мисла или чувство. Причината обично не е лоша намерa, туку желба да се избегне расправија, да се зачува самодовербата на партнерот или да се одржи мирот во врската. Проблемот се јавува кога малите тишини се развиваат во шема што ги тера партнерите да престанат да зборуваат за она што навистина ги мачи.

Според експертите за врски, мажите се посклони да ги кријат сопствените стравови, несигурности и чувства на ранливост. Многумина пораснале со пораката дека мора да бидат „силни“ и дека не треба да покажуваат емоции, па затоа претпочитаат да молчат за стресот од работата, финансиските грижи или чувствата на неуспех отколку да признаат дека им е потребна поддршка. Таквото повлекување понекогаш може погрешно да се протолкува од нивните партнери како незаинтересираност или емоционална дистанца.

Од друга страна, жените се посклони да молчат за сопствените потреби и незадоволство во врската. Наместо веднаш да кажат што ги повредило или што им недостасува, некои очекуваат нивниот партнер сам да го забележи тоа. Кога тоа не се случи, фрустрацијата се акумулира со текот на времето и може да доведе до чести расправии за навидум незначителни работи. Психолозите нагласуваат дека партнерот не може да чита мисли, па затоа отворената комуникација е многу поефикасна од претпоставката дека ќе го решат сами.

Интересно е што и мажите и жените честопати кријат исти работи – страв дека не се доволно добри, страв дека повеќе не се привлечни за својот партнер или несигурност во врска со сопственото тело и емоции. Разликата е главно во начинот на кој се справуваат со овие чувства. Додека некои се повлекуваат во тишина, други се обидуваат да го прикријат своето незадоволство со хумор, критика или избегнување сериозни разговори.

Психолозите велат дека здравата врска не значи живот без тајни, туку врска во која двајцата партнери си веруваат доволно за да разговараат за важни работи, дури и кога се непријатни. Искрените разговори за емоциите, очекувањата и потребите не ја ослабуваат врската – напротив, тие градат чувство на сигурност и блискост. Кога партнерите ќе престанат да кријат што навистина ги оптоварува, многу полесно им е да најдат заеднички решенија и да создадат врска во која двајцата ќе се чувствуваат прифатени и слушнати.

извор:попара.мк

фото:Freepik