Што да ставите во водата кога готвите шпагети, една состојка е клучна

Неколку трикови можат да направат голема разлика во текстурата на тестенините.

Готвењето тестенини изгледа едноставно, но постојат мали кулинарски тајни кои можат значително да влијаат на конечниот вкус на јадењето. Една од најчестите грешки е додавањето масло во водата за време на готвењето, бидејќи многумина веруваат дека тоа ќе спречи лепење на тестенините.

Сепак, експертите објаснуваат дека маслото всушност нема голем ефект додека тестенините се варат, бидејќи останува на површината на водата. Проблемот се јавува подоцна, кога мал слој масло останува на тестенините по цедењето, што го отежнува залепувањето на сосот за нив. Затоа многу готвачи советуваат воопшто да не се додава масло во водата.

Многу поважна состојка е солта, која им овозможува на тестенините да се зачинат додека се готват и да добијат побогат вкус. Исто така, се препорачува да се заштеди малку од водата во која се готвеле тестенините, бидејќи содржи скроб кој може да помогне да се згусне сосот и да се направи покремаст.

Друг корисен трик е да не ги готвите тестенините целосно во водата, туку да ги оставите малку цврсти, или „ал денте“, а потоа накратко да ги зготвите во тава со сосот за да апсорбираат дополнителен вкус. Исто така е важно да имате доволно вода во тавата за да можат тестенините слободно да се движат за време на готвењето. Кога се подготвуваат на овој начин, едноставните тестенини можат да станат многу вкусен оброк без непотребни додатоци.

извор:попара.мк

фото:Freepik